Cazal: Die neue Sammlung

The Design Museum München zeigt Cazal

Das berühmte Designmuseum in der Pinakothek der Moderne in München zeigt eine Werkschau von Cazal im Zusammenhang mit den Einflüssen auf die Pop- Kultur.

Am 12. Juli um 17 Uhr wird die Ausstellung im Futuro Haus neben der Pinakothek der Moderne eröffnet. Anschließend findet im Amerikahaus ein Talk zum Thema „Cazal & Counterculture“ statt. Gäste sind Johan Kugelberg Dozent und Archivar an der Cornell University in New York, DJ Supreme, Cazal Afficionado aus Seattle und Harald Böttcher, ehemaliger Eigentümer und Geschäftsführer von Cazal und Sohn des Firmengründers. Moderiert wird die Veranstaltung von Ausstellungskurator Sven Christ.

Im Rahmen des Kunstarealfestes findet am Sonntag, den 14. Juli eine Block Party statt, wie sie in der Bronx in den frühen 80ern gefeiert wurde. Hier wartet ein Stilmix aus jamaikanischem Soundsystem, Rap, Hip-Hop, Disco und Funk auf die Gäste.

1. Ausstellungseröffnung 2. Talk

Pinakothek der Moderne Amerika Haus

Futuro Haus Barer Str. 19 a, 80333 München

Barer Str. 40, 80333 München Date: 12.07.2019, 19.00 Uhr

Date: 12.07.2019,17.00 Uhr



3. Block Party

Pinakothek der Moderne

Freifläche vor dem Haupteingang

Barer Str. 40, 80333 München

Date: 14.07.2019, 13.00 – 21.00 Uhr