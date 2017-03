Charmant: Elle-Gewinnspiel

Eine Reise nach Paris.

Charmant startet eine besondere Elle-Aktion. Kunden haben einen Monat lang die Möglichkeit, ein tolles Paris-Wochenende für zwei Personen zu gewinnen. Inbegriffen sind nicht nur die Übernachtung, sondern auch die Eintritte zu einer Vielzahl von Attraktionen sowie die Metro-Tickets für zwei Tage.

Beim Kauf von 18 Elle-Fassungen erhalten die Kunden ein spezielles Dekopaket, mit dem das Schaufenster gestalten werden kann. Diese Dekoration sollte ca. 4 Wochen im Schaufenster ausgestellt sein. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Interessiere bis zum 31. Juli 2017 aussagekräftige Fotos der Schaufensterdekoration per Mail an Julia Berger .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) . Der Gewinner wird von der Marketingabteilung gekürt und am 04. September 2017 benachrichtigt.