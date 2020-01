Charmant: Ernennung des neuen Präsidenten und COO Europe

Satoshi Otsuki übernimmt neue Führungsposition

Die Charmant Group gibt die Ernennung von Satoshi Otsuki zum Präsidenten und Chief Operating Officer Europe ab 1. Januar 2020 bekannt.

Der in Japan geborene Satoshi Otsuki lebt bereits seit zwei Jahrzehnten in Europa – er ist ein Eyewear-Veteran und blickt auf 20 Jahre Erfahrung zurück. Seine Karriere im Bereich Optik nahm bei der Grand Vision Group zu Beginn des neuen Jahrtausends ihren Anfang; dort eignete er sich wertvolle Kompetenzen im dynamischen Einzelhandel an. Im Jahr 2007 wechselte Otsuki zu Essilor International, wo er verschiedene Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernahm, darunter die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und das Key Account Management. Nach einem Meeting mit der Geschäftsleitung der Charmant Group im Jahr 2015 beschloss Satoshi Otsuki, zu seinen Wurzeln zurückzukehren, und nahm beim japanischen Branchenführer die Position des Business Development Director ein. In nur fünf Jahren erreichte er dort in gleich mehreren Bereichen Spitzenpositionen: 2016 war er zunächst als COO für Charmant Europe tätig, 2019 wurde er zum Executive Vice President/COO für alle europäischen Geschäftsfelder befördert; in diesem Jahr bekleidete er schließlich seinen neuen Posten als Präsident und COO Europe.

„Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, sagt Satoshi Otsuki. „Mit ihrem kontinuierlichen Engagement und ihrem hohen Anspruch in puncto Produktdesign und Qualität ist die Charmant Group bereits seit über 30 Jahren in Europa stark präsent. In meiner neuen Position freue ich mich darauf, das Geschäft von Charmant weiter voranzubringen, die Beziehungen mit unseren professionellen Partnern zu stärken und unsere Unternehmensstrategie in Europa zu implementieren. Ich begrüße dabei die Unterstützung meiner hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen bei Charmant und bin glücklich, diesen neuen Weg gemeinsam mit ihnen beschreiten zu können.“