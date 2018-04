Charmant: Partner Business Manager für Europa ernannnt

Rogier Lenderink als neuer Partner Business Manager

Charmant gab bekannt, dass Rogier Lenderink die Position des Partner Business Manager übernommen hat.

Rogier Lenderink ist holländischer Staatsbürger, geboren und aufgewachsen in den Niederlanden und Vater von drei Kindern. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad und treibt leidenschaftlich gerne Outdoor- und Wintersport. Rogier Lenderink hat den Großteil seines Berufslebens in der optischen Industrie verbracht und hatte dabei verschiedene Positionen im Sales- und Marketingmanagement inne. Seine breite Erfahrung in der Industrie wird duch seine Kontakte und Kompetenzen in der EMEA-Region ergänzt.

Die Partner Business-Abteilung, die Rogier Lenderink leiten wird, wurde von Charmant innerhalb der europäischen Organisation neu geschaffen. Mit seiner Unterstützung möchte das Unternehmen die Beziehungen zu seinen geschätzten Vertriebspartnern und –agenten in Europa stärken. Rogier Lenderink wird außerdem an den europäischen Key Account Direktor berichten und Teil des Key Account Management Teams sein.

Rogier Lenderink sagt: „Es ist spannend, ein Teil der Charmant Group zu sein und die Entwicklung sowie den Ausbau des Geschäftes mit unseren Handelspartnern in Europa mitzugestalten. Mit unserem Team konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Brillenkollektionen und eine starke Unterstützung, die unseren Distributoren, Agenten und Key Accounts einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Kundennähe und Verständnis für die Herausforderungen unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine partnerschaftliche, proaktive und praxisnahe Zusammenarbeit einer der wichtigsten Faktoren ist, der die Zukunft unseres Geschäftes prägt.“

Satoshi Otsuki, Direktor der Charmant GmbH Europe, fügt hinzu „Es ist immer toll zu sehen, wenn ein neues Talent zu unserer Familie hinzukommt. Wir arbeiten aktiv daran, unsere Services für unser Partner-Netzwerk um innovative Angebote und Produkte zu erweitern, ohne dabei unsere Unternehmenswerte von Vertrauen und Qualität aus den Augen zu verlieren. Rogiers Erfahrungen und Fähigkeiten werden einen großen Nutzen für unser Unternehmen darstellen und wir freuen uns darauf, die neuen Aufgaben mit ihm anzugehen.”