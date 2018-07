Charmant: Spendenaktion

Fußbälle für wohltätige Zwecke

Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nutzt die Charmant GmbH Europe dieses Großereignis und spendet Fußbälle an Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, Vereine und andere Institutionen, die mit Kindern arbeiten.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Aktion durch die Unterstützung des Münchner Radiosenders Gong 96.3. Nach einem Aufruf in der Feierabendsendung meldete sich eine Vielzahl von Gong-Hörern, die großes Interesse an der Aktion der Charmant GmbH Europe zeigten. Dem Unternehmen war es dabei ein wichtiges Anliegen, dass jeder Anrufer berücksichtigt wurde und alle interessierten Institutionen unterstützt werden, um möglichst viele Kinder glücklich zu machen.