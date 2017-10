Coco Song Award

Rosella Leanza gewinnt

Das Projekt „Liè féng in colours“ von Rossella Leanza gewann den ersten Preis im Coco Song Award, einem Wettbewerb, der von Area98 in Zusammenarbeit mit Harim Accademia Euromediterranea gefördert wird, um jungen Design-Talenten die Möglichkeit zu bieten, eine eigene Interpretation der berühmten Coco Song-Kollektion hervorzubringen.

Die Studentin des dritten Jahres des vierjährigen Fashion Design-Studiums hat sich für ihr Projekt an der Keramikkunst inspiriert, die unter der Song-Dynastie den Höhepunkt der Eleganz erreicht hat und zu einer der höchsten Ausdrucksformen der damaligen chinesischen Kultur wurde. Indem sie sich besonders auf das Formkonzept konzentrierte, das für die Song Keramik von besonderer Bedeutung ist, hat Rossella Leanza eine Brille konzipiert und ins Leben gerufen, die dank einer besonderen Verarbeitung des Acetats die Risse nachbildet, die nach dem Brennen der Keramik entstehen. Diese einzigartige Textur, die in kühnen Farben geboten wird, ist mit zweifarbigen Sonnengläsern kombiniert –ein auffälliges Accessoire, das, trotz seiner Originalität, der Philosophie und den Eigenschaften der Marke Coco Song treu bleibt.

Die offizielle Ankündigung des ersten Preises des Coco Song Awards geschah während der Silmo am Ende eines Auswertungsprozesses, bei dem die Prototypen der fünf Endspielteilnehmer für ihr Niveau der Einzigartigkeit, der Passform und der Marktfähigkeit sowie auch bezüglich der Ausrichtung am Bezugstarget der Marke und der allgemeinen Qualität des Modells, vom Konzept bis hin zur Ausführung, bewertet wurden.

Die Freude der Siegerin war groß – aber auch Area98 war zufrieden und drückte sich begeistert über die Entwicklung des Projekts und die kreativen Anregungen der Studenten und Studentinnen sowie auch zum Erfolg aus, den das Preisausschreiben im Unternehmen und außerhalb genossen hat. Elisio Tessaro, Art Director von Coco Song, meinte: „Das Ergebnis von diesem Wettbewerb übersteigt jegliche Erwartung. Die Rückmeldung von denjenigen, die auch nur teilweise zum Gelingen des Wettbewerbs beigetragen haben – Studenten und Dozenten von Harim, Angestellte, Kunden, Handelspartner und die Medien – ist wahrlich erstaunlich gewesen und wir sind schon dabei, eine neue Ausgabe zu planen”.