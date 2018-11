College of Optometrists: Höchste Auszeichnung verliehen

Optometrie-Award verliehen an Dr. Stefan Bandlitz

Das College of Optometrists, die Berufsorganisation für Optometristen in Großbritannien, vergibt jährlich seine höchste Auszeichnung in Form des Fellowship Award (FCOptom). Zu den in diesem Jahr geehrten Preisträgern zählt als erst zweiter Deutscher überhaupt, Dr. Stefan Bandlitz, Dozent der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln. Der Award ist eine Anerkennung des Engagements für den Berufsstand, sowie für die Verdienste um die optometrische Ausbildung und Forschung. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand am 6. November in der Central Hall Westminster in London statt.