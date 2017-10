Concept S: Hausmesse im Showroom

Ladenbauer läd zum Entdecken ein

Am Wochenende vom 20. bis 21. Oktober, läd der Ladenbau-Profi Concept-S zur Hausmesse in den Showroom nach Schorndorf ein. Auf über 600m² erleben die Besucher von 11 bis 17 Uhr verschiedene Mustergeschäfte und alle Raffinessen der Ladenbaukunst. Neu ist eine Kooperation mit verschiedenen Firmen, die Refraktionsräume, Werkstätten und LowVision - Bereiche ausstatten, damit der Kunde einen umfassend realistischen Eindruck erhält, was alles möglich ist.

Die Besucher erwartet ebenfalls eine besondere Rabattaktion, gute Beratungen und ein Blick hinter die Kulissen.

Anmeldung unter: 07181 99371-0 oder per Mail an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)