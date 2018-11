Cooper Vision: Apple iPhone X Verlosung

Gewinner bekannt gegeben

Gleich drei der begehrten iPhones wurden im Rahmen des attraktiven Cooper Vision Gewinnspiels an teilnehmende Endkunden verlost. Von Anfang Juni bis Mitte August 2018 hatten diese die Gelegenheit, über eine bei ihrem Augenoptiker ausliegende Gewinnspielkarte an der Verlosung teilzunehmen.

Nun stehen die drei Gewinner fest. Über ihr neues Smartphone dürfen sich freuen:

Herr Goller (über Firma Brillen Fabritius, Lindlar)

Frau Wolfsdorf (über Patent-Optik, Aurich)

Frau Kohlmann (über Optik Geisreiter, Freilassing)

In Empfang und in Betrieb nehmen konnten die drei Gewinner ihr neues Apple iPhone X nach Terminabsprache direkt bei ihrem an der Aktion beteiligten Augenoptiker.