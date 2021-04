CooperVision: Erste Live-Webinar Termine

Nicht vor Ort und doch dabei

Bereits seit 2019 bietet CooperVision zahlreiche Schulungsangebote und E-Learnings über die eigene Learning Academy an. Mehr als 2.200 Trainings wurden seitdem über die Plattform absolviert. Mit Live-Webinaren bietet das Unternehmen seinen Kunden nun ab Mai weitere flexible Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Es gibt bereits zwei Termine, zu denen sich Interessierte anmelden können. Diese wurden erstmalig während dem Online-Event „Virtual Perspectives 2021“ bekanntgegeben. Den Start macht das Live-Webinar zum Thema „93% Anpasserfolg mit der Biofinity toric multifocal“ am Mittwoch, 19. Mai um 18 Uhr. Teilnehmer erfahren Wissenswertes zur Kontaktlinse und wie sie in drei einfachen Schritten die Biofinity toric multifical erfolgreich anpassen. Untermauert werden die Erkenntnisse durch Erfahrungswerte und Tipps aus der Kontaktlinsenpraxis von Markus Leonhard, Dipl.-Ing. (FH) Augenoptik, M.Sc. Vision Science.

Am Mittwoch, 16. Juni 2021 geht es um 9 Uhr mit dem nächsten Live-Webinar zum Thema „Myopie Management statt Myopie Korrektur“ weiter. An diesem Termin wird Torben Othersen, Myopia Management Professional Service Manger DACH bei CooperVision, den Teilnehmern näherbringen, warum das Myopie-Management bei Kindern und Teenagern heute wichtiger denn je ist und worauf geachtet werden sollte, „denn mit dem stetigen Anstieg an Kurzsichtigen weltweit und den Auswirkungen auf die Augengesundheit ist es ein brandaktuelles Thema.“

Die angebotenen Webinare sind sowohl für Kontaktlinseneinsteiger, erfahrene Kontaktlinsenanpasser als auch Geschäftspartner, die ihr Kontaktlinsengeschäft ausbauen möchten, konzipiert.

„Wir freuen uns als Partner des stationären Handels, Fortbildungsmöglichkeiten anbieten zu können, die bequem von überall abrufen sind“, sagt Petra Zapsky, Head of Professional Service DACH von Cooper Vision. Die Webinare dauern jeweils eine Stunde. Anmeldungen und regelmäßige Programmerweiterungen sind ab sofort unter https://coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/weiterbildung#webinare möglich und einsehbar. Alle Webinare sind für Geschäftspartner kostenlos.