Cooper Vision: KAKS Spendenaktion

Gemeinsam für gesunde Kinderaugen

CooperVision setzt sich für Kinder mit Augenerkrankungen ein. Mithilfe einer Spendenaktion sollen insgesamt 20.000 € gesammelt werden, um ein vielversprechendes Forschungsprojekt der KinderAugenKrebsStiftung (KAKS) zu unterstützen. CooperVision ist schon seit vielen Jahren aktiver Förderer der 2009 gegründeten Stiftung und unterstützt das Team durch regelmäßige Spenden bei der erfolgreichen Forschung, Aufklärung sowie Betreuung der betroffenen Familien.

Mit dem durch die Aktion gesammelten Spendengeld, soll die CAR-T-Zell Therapie, eine der bislang erfolgreichsten Therapie-Ansätze in der Krebsforschung, weiter erforscht werden. Bisher konnten dank dieser Therapie 70 % an Leukämie erkrankte Kinder erfolgreich austherapiert werden. Die KAKS hat diesen Forschungszweig vor 2 Jahren für das Retinoblastom entwickelt und eine der führenden Arbeitsgruppen gewinnen können, die auf CAR-T-Zell Therapie spezialisiert ist und an der Charité in Berlin forscht. Die Arbeitsgruppe hat die CAR-T-Zellen als Behandlungsansatz für das Retinoblastom in den letzten beiden Jahren bereits erfolgreich an Retinoblastom Zelllinien mit KAKS Fördermitteln getestet.

Im Rahmen der Aktion wird CooperVision für jede mit einem Sticker versehene Aktionsbox 1,- € an das Forschungsprojekt spenden. Kontaktlinsenspezialisten sowie Kontaktlinsenträger werden u.a. durch Online-Maßnahmen wie Anzeigen in sozialen Medien sowie einer Landingpage auf die Aktion aufmerksam gemacht und über die Stiftung aufgeklärt.

Teilnehmende Augenoptiker, die dieses wichtige Projekt unterstützen möchten, werden durch ihre CooperVision Gebietsleiter mit passendem POS- sowie Kommunikationsmaterial für Kunden und Mitarbeiter ausgestattet, die ihre Unterstützung kommunizieren. Die Aktion läuft vom 1. August bis zum 31. Oktober 2019. Am Ende des Aktionszeitraums plant CooperVision zudem, die teilnehmenden Partner mit einer hochwertigen Urkunde zu belohnen. Diese zeigt ihren Kunden die Teilnahme an der Aktion und erzeugt weitere Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema.