Cooper Vision: Multifokallinse bekommt neue Relevanz

Der Augenblick, wenn die Anpassung einfacher als gedacht ist.

Unter dem Kommunikationsansatz „Der Augenblick“ möchte CooperVision 2020 der Kontaktlinse in enger Zusammenarbeit mit dem stationären Handel einen noch eigenständigeren Rang im Markt geben. Dies geschieht mit einer Reihe innovativer Marketinginstrumente, die eigens darauf ausgelegt sind, dem Augenoptiker und dem Verbraucher am Point of Sale die Vorteile einer Kontaktlinsenversorgung für alle Arten der Sehkorrektion präsenter darzustellen.

Einen speziellen Schwerpunkt legt CooperVision in den nächsten drei Monaten dabei auf Multifokallinsen, denen nicht zuletzt aufgrund demografischer Entwicklungen eine immer bedeutendere Rolle zukommt. Das Unternehmen zeigt nun, dass die multifokale Anpassung einfacher als gedacht sein kann.

Die OptiExpert App unterstützt die Anpassung mit multifokalem Linsenkalkulator und vereinfacht damit den Anpassungsprozess signifikant. Zusätzlich bietet CooperVision allen stationären Fachhandelspartnern mit der Learning Academy einen zusätzlichen Service. Mitarbeiter können auf verschiedene Schulungsmodule zugreifen, wie etwa zum Thema aktive Kundenansprache, und ihr Fachwissen sowie die Argumentation für die Multifokallinse vertiefen.

Im Rahmen einer attraktiven Aktion werden Augenoptiker für die kreative Umsetzung der Kampagne mit einem Bonus belohnt. CooperVision ruft Partneroptiker auf: „Zeigen Sie uns, wie cool Sie mit Ihrem Team die Multifokal-Kampagne auf Ihren Profilen in den sozialen Netzwerken oder in Ihrem Geschäft promoten und gewinnen Sie einen von 10 Multifokal-Boni von CooperVision!“