Cooper Vision: Neuer Bericht über Anpassverhalten

Versorgung mit bester Kontaktlinse scheitert am Anpasser

Ein neuer CooperVision-Bericht zeigt die wesentlichen Möglichkeiten für die fortgesetzte Einführung von 1-Tages-Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen. Er spricht direkt gängige Fehleinschätzungen von Augenspezialisten an und deckt selbst geschaffene Lücken im Vergleich zu Patientenbedürfnissen auf.

„1-Day Silicone Hydrogel Kontaktlinsenreport: Stimmt die professionelle Praxis mit den Erwartungen der Verbraucher überein?" Die Antwort auf diese Frage basiert auf einer firmeneigenen Forschung, die mehr als 450 Kontaktlinsenanpassern und 1.500 Verbraucher in Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zu deren Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen untersuchte.

„Vergleicht man die ECP- und Konsumentenreaktionen, zeigt sich, dass Disparitäten zwischen dem, was Patienten wollen und was in der Praxis oft vorgeschrieben wird, bestehen“, sagte Gary Orsborn, OD, Vizepräsident für globale klinische und professionelle Angelegenheiten, CooperVision. „Wir fanden, dass sich Zurückhaltung der Anpasser, eine 1-Tages-Silikon-Hydrogellinse zu empfehlen, oft auf Missverständnisse über Kosten, Allergie und Komfort, also selbst auferlegten Hindernisse für die Einführung zurückzuführen ist, die den Daten widersprechen.“

Wie in dem Bericht erwähnt, stimmen fast alle Kontaktlinsenspezialisten (95%) zu, dass sie bei gleichwertigen Kosten Silikon-Hydrogel gegenüber Hydrogel für ihre 1-Tages-Patienten wählen würden, sich jedoch aus Sorge um die Budgets der Patienten verhalten fühlen. Allerdings erwarten 68% der Verbraucher, dass ihr Kontaktlinsenanpasser unabhängig von den Kosten die gesündeste Option empfiehlt, und 75% der Verbraucher werden den Empfehlungen ihres Anpassers wahrscheinlich folgen, unabhängig von den Kosten.

„Patienten sind daran interessiert, die gesündesten Linsen für ihre Augen zu tragen, wollen etwas über diese Optionen erfahren und sind bereit, dafür zu bezahlen, was ihr Kontaktlinsenspezialist empfiehlt“, bemerkte Dr. Orsborn. „In Anbetracht der Tatsache, dass 92% der Anpasser zustimmen, dass 1-Tages-Silikon-Hydrogellinsen die beste Wahl sind, um die Augengesundheit des Patienten durch Kontaktlinsenabnutzung zu schützen, bietet die Anpassung dieses Materials und Modalität ein erhebliches Potenzial für den Erfolg in der Praxis.“

In Verbindung mit der Veröffentlichung des Berichts hat CooperVision eine begleitende Aufklärungskampagne gestartet, um Mythen, die in den Studien aufgedeckt wurden, zu zerstreuen. Dies beinhaltet eine Podiumsdiskussion in Philadelphia mit Lyndon Jones, PhD, FCOptom, FAAO, FBCLA, Professor, Universität für Waterloo School of Optometry & Vision Science und Direktor des Zentrums für Augenforschung und Bildung (CORE); Karen Walsh, BSc (Hons), PGDip, MCOptom, FIACLE, Klinischer Wissenschaftler, CORE; und Michele Andrews, OD, Senior Director, Professional & Academic Affairs, Nordamerika, CooperVision.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter coopervision.com/silicone-hydrogel-report.