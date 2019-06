Cooper Vision: OptiExpert App erweitert

Ab sofort mit Kosten-Vergleichsrechner

Die kostenlose OptiExpert App für Augenspezialisten bietet ab sofort eine neue, zusätzliche Funktion - einen Kostenvergleichsrechner, der die Gespräche mit Kunden über die verschiedenen Kontaktlinsenoptionen weiter unterstützt.

Entworfen und programmiert von CooperVision, ist OptiExpert eine kostenlose, multifunktionale Anwendung (App), die Kontaktlinsenspezialisten eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung stellt, um so die klinische Entscheidungsfindung zu erleichtern, die Anpasszeiten zu verkürzen und insgesamt den Erfolg der Kontaktlinsenanpassung zu erhöhen.

Die App verfügt unter anderem über eine digitale Version der Efron Grading Scales, multifokale und torische Rechner sowie Sauerstoffprofile. Besonders die Sauerstoffprofile, welche die Sauerstoffdurchlässigkeit der ausgewählten Kontaktlinse anzeigen, ermöglichen eine vereinfachte Kommunikation mit dem Verbraucher.

„Diesen Monat geben wir die neueste Funktion auf OptiExpert frei - den Kosten-Vergleichsrechner“, so Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH. Des Weiteren erklärte er die Funktionalität der Innovation: „Kontaktlinsenspezialisten berichten, dass Gespräche mit potentiellen Kontaktlinsenkunden über Kosten und Kontaktlinsen manchmal eine Herausforderung darstellen können. Dieses einfach zu bedienende Tool wurde entwickelt, um Kostenvergleiche auf informative und professionelle Weise transparent zu diskutieren, um Gespräche im Geschäft oder in der Praxis zu unterstützen und den Kunden letztendlich zur am besten geeigneten Modalität und zum besten Material zu führen. Der Kosten-Vergleichsrechner benötigt nur den jeweiligen Verkaufswert der vom Augenspezialisten verglichenen Produkte, um den Kostenunterschied zwischen Einmal- und Monatslinse aufzuzeigen.“

Die OptiExpert App steht allen Augenoptikern und Augenärzten im Apple Store und Google Play Store zur Verfügung, um sie auf Smartphone oder Tablet-PCs herunterzuladen und zu verwenden. Alternativ kann die App auch online genutzt werden, unter https://coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/tools-undrechner/optiexpert