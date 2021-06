CooperVision: Neuer Technical Sales Consulant

Axel Baasner verstärkt das Professional Services Team

Seit dem 1. Juni verstärkt Axel Baasner das Professional Services Team von CooperVision Specialty Eyecare EMEA (SEC EMEA), der Muttergesellschaft des Kontaktlinsenherstellers Procornea B.V. in den Niederlanden.

Als Technical Sales Consultant für die DACH-Region wird er am Ausbau der Professional Services von CooperVision SEC EMEA mitwirken und für die technische Vertriebsunterstützung in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Mit seiner ausgewiesenen Kontaktlinsen-Expertise soll er dazu beitragen, die professionellen Dienstleistungen seines neuen Arbeitgebers weiter zu optimieren und den CooperVision SEC EMEA-Partnern Bilosa Handels GmbH, Conil AG und MPG&E Handel und Service GmbH einen substanziellen Mehrwert bieten. Baasner berichtet an den Head of Professional Services und technischen Direktor, Ron Beerten.

Bevor er sich für seine neue Position entschied, arbeitete Axel Baasner zehn Jahre bei der MPG&E Handel und Service GmbH, dem strategischen Vertriebspartner von CooperVision SEC EMEA in Deutschland. Baasner ist staatlich anerkannter Augenoptiker und Augenoptikermeister und hat außerdem ein Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie absolviert. Der gebürtige Lörracher war neun Jahre als Augenoptiker in verschiedenen Augenoptikgeschäften in Deutschland tätig, bevor er zu MPG&E wechselte. Nach unterschiedlichen Fachpositionen leitete er dort zuletzt das Produktmanagement.

„An meiner neuen Position bei CooperVision Specialty Eyecare EMEA reizt mich, dass ich mit außergewöhnlich motivierten Kolleginnen und Kollegen zielgerichtet und im internationalen Maßstab zur Weiterentwicklung des Spezialkontaktlinsenbereichs beitragen kann", so Baasner.