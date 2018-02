Cooper Vision: Spende für krebskranke Kinder

Weihnachtspräsente gegen Spende getauscht

Cooper Vision unterstützt aktiv Organisationen, die sich im Bereich Fehlsichtigkeit und Augenkrankheit einsetzen. Neben der globalen Teilnahme an der Fight for Sight Challenge spendet Cooper Vision DACH weitere 5.000€ an die Kinder Augenkrebs Stiftung (KAKS).

Seit 2009 setzt sich die KAKS für Aufklärungskampagnen zur Früherkennung des Retinablastoms ein, spendet Rat und Tat für Betroffene und finanziert Forschungsprojekte.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für das Verständnis unserer Kunden, die dieses Jahr ihre Weihnachtsgeschenke für diese Spende eingetauscht haben.“, so Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH.

Weitere Informationen über die KAKS unter: http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de