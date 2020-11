Cooper Vision: „Wenn Leistung zählt“-Kampagne

Kunstflugmeisterin wird Markenbotschafterin

Mélanie Astles, französische Kunstflugmeisterin ist seit kurzem offizielle Markenbotschafterin für CooperVision Europa. Im Rahmen der Kampagne „Wenn Leistung zählt“ berichtet sie darüber, wie MyDay Kontaktlinsen ihr in der Luft und am Boden perfekte Sicht und Durchblick verschaffen. Für CooperVision ist Mélanie Astles die perfekte Botschafterin für die Marke MyDay, denn ihr anspruchsvoller und extrem sportlicher Lebensstil verlangt nicht weniger als perfektes Sehen in jedem Augenblick.

Durch die Kampagne „Wenn Leistung zählt“ wird auch das Engagement für gesunde Kinderaugen nicht zu kurz kommen. Mithilfe einer Spendenaktion sollen insgesamt 20.000 Euro gesammelt werden, um ein vielversprechendes Forschungsprojekt der KinderAugenKrebsStiftung (KAKS) zu unterstützen. Bis zum Erreichen der 20.000 Euro stiftet das Unternehmen für jede verkaufte CooperVision Kontaktlinsen-Box 1 Euro an die KAKS.

Hochgesteckte Ambitionen – genau richtig für eine Markenbotschafterin wie Mélanie Astles. Auch Jérôme Kuzio, Head of Marketing Germany, Austria and Switzerland (DACH) bei CooperVision, freut sich: „Mélanie ist die ideale Partnerin für MyDay. Sie verkörpert genau das, wofür unsere Marke steht – Inspiration, Höchstleistung und die Fähigkeit, selbst höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden einen kleinen Einblick zu geben, wie Mélanie Astles lebt und wie MyDay Einmalkontaktlinsen ihr helfen, in der Luft und am Boden ihr Bestes zu geben.“

Die Kampagne „Wenn Leistung zählt“ ist am 1. November 2020 gestartet. Weitere Informationen hierzu sind unter http://www.coopervision.de/myday zusammengefasst.

Für seine stationären Partner hält CooperVision unterschiedliches Werbematerial für die MyDay -Kampagne bereit. Endkundenflyer, Poster und digitale Assets für Social Media-Plattformen wie Facebook informieren über die MyDay -Familie. Und wer am Point of Sale auch auf die KAKS Spendenaktion aufmerksam machen möchte, erhält Poster, Flyer, Aufkleber und – solange der Vorrat reicht – Tragetüten mit Schlüsselanhänger und Infomaterial als Giveaway. Der Kontaktlinsenkunde kann sich im Rahmen der Kampagne vom 16. November 2020 bis zum 16. Januar 2021 über eine attraktive Cashback-Aktion freuen.