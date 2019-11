CooperCompanies: Globale Spendenaktion ins Leben gerufen

Unterstützung für Optometry Giving Sight und March of Dimes

CooperCompanies gab am 07. November 2019 Optometry Giving Sight und March of Dimes als die beiden begünstigten Wohltätigkeitsorganisationen seines neuen globalen Spendenprogramms bekannt. Über das „Cooper Giving“-Programm können die Mitarbeiter des Unternehmens das ganze Jahr über an die beiden Non-Profit Organisationen spenden. Bis zu einem jährlichen Maximalwert von 5.000 US-Dollar pro Mitarbeiter spendet Cooper anschließend noch einmal denselben Betrag.

“Etwas zurückzugeben ist seit langem Teil der Cooper-Kultur und es ist ein Privileg, zur Fortführung dieser Spendentradition mit Optometry Giving Sight und March of Dimes zusammenarbeiten zu dürfen. Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um erstklassige Wohltätigkeitsorganisationen, die großartige Arbeit leisten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von bedürftigen Menschen zu verbessern“, sagt Präsident und CEO Albert White.

CooperVision ist langjähriger Partner von Optometry Giving Sight, die sich gezielt der Verhinderung von Erblindung und Sehbeeinträchtigungen durch nicht korrigierte Fehlsichtigkeit widmet. CooperSurgical wählte Anfang des Jahres March of Dimes als seinen globalen Wohltätigkeitspartner und würdigte damit die Vorreiterrolle, den Erfolg und die Innovationskraft der Organisation im Kampf für die Gesundheit aller Mütter und Babys.

Zusätzlich zu diesen globalen wohltätigen Zwecken fördert das Unternehmen weiterhin lokale philanthropische Bemühungen zur Unterstützung der Gemeinschaften, in denen die Mitarbeiter leben und arbeiten.