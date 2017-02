CooperVision: Biofinity Energys präsentiert

Neue Kontaktlinse für das digitale Zeitalter

CooperVision gab die Markteinführung von Biofinity Energys mit dem Linsendesign Digital Zone Optics (DZO) bekannt. Eine Monatskontaktlinse, die speziell für die Anwender digitaler Geräte entwickelt wurde. Die neuen Biofinity Energys sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit dem 01. Februar 2017 verfügbar.

Die neuen Kontaktlinsen der Biofinity-Familie wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt und entlasten die Akkommodation der Augen, sodass diese problemlos und kontinuierlich zwischen digitalen Bildschirmen und Fernsicht wechseln können. Die bahnbrechenden Neuerungen der Kontaktlinse wird laut Herstellerangaben durch die Kombination von verschiedenen hochmodernen Technologien erreicht. Dazu gehört das Linsendesign Digital Zone Optics, eine Erfindung mit multiplen Asphären, die sich über die gesamte optische Zone der Linsenoberfläche verteilen. Diese Asphären bewirken ein Multifocusdesign und simulieren eine zusätzliche positive Wirkung im Linsenzentrum. So wird die Akkommodationsbelastung der Augen reduziert, während das Auge leichter zwischen Bildschirm und Fernsicht wechseln kann. Zum anderen wird die Aquaform Technologie eingesetzt. Diese zieht dank des Linsenmaterials auf Basis eines Silikonhydrogels der 3. Generation (comfilcon A) Wasser an und schließt es in die Linse ein, um Feuchtigkeit zu speichern und Augentrockenheit zu lindern – auch dann, wenn Linsenträger weniger blinzeln, was bei der Nutzung digitaler Geräte häufig der Fall ist. Lange Silikonketten optimieren die Sauerstoffdurchlässigkeit, der geringere Silikongehalt führt zu einem niedrigeren Modulus und macht die Kontaktlinse weicher und flexibler, für mehr Komfort und Vielseitigkeit. Außerdem verfügen die Kontaktlinsen über eine glatte, natürlich benetzbare Oberfläche mit abgerundetem Rand. Das minimiert Interaktionen mit der Bindehaut und verbessert den Tragekomfort.

Biofinity Energys Kontaktlinsen stehen mit dem bewährten Material (comfilcon A, 48 % Wassergehalt) und mit demselben Parameterbereich wie die sphärischen Biofinity Monatstauschlinsen mit einer Basiskurve von 8,60 mm, einer Mittendicke von 0,08 mm bei −3,00 dpt sowie einem Durchmesser von 14,0 mm für Sphärenstärken von −12,00 bis +8,00 zur Verfügung. Auch der Dk/t-Wert von Biofinity Energys ist derselbe wie bei Biofinity Linsen (160 bei −3,00 dpt).