Coopervision: Christian Döhr Key Account Manager

Unterstützung des Sales-Team

Seit Anfang Februar 2020 verstärkt Christian Döhr (53) als Key Account Manager das Sales-Team der Coopervision GmbH in Eppertshausen. In der Meldung heißt es:

Mit Christian Döhr konnte Coopervision für diese verantwortungsvolle Aufgabe einen absoluten Fachmann mit langjähriger Erfahrung gewinnen. So war der staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister nicht nur über viele Jahre in verschiedenen Funktionen bei einem Gesundheitskonzern in den Bereichen Sales und Professional Services tätig, sondern hat zuletzt auch die Geschicke der Sales-Abteilung eines mittelständischen Kontaktlinsenunternehmens geleitet.

Darüber hinaus ist Christian Döhr vielen in der Branche als Vorsitzender des Kontaktlinsenkreises im Industrieverband SPECTARIS bekannt.

Johannes Zupfer (Head of Sales DACH): „Wir freuen uns sehr bei CooperVision, dass wir Christian Döhr für die kompetente Betreuung und nachhaltige Entwicklung unserer wichtigsten Kunden gewinnen konnten. So können wir nun nicht nur unseren Kunden einen versierten Ansprechpartner zur Seite stellen, sondern auch unsere Strategie zum nachhaltigen Wachstum der Kontaktlinsen-Kategorie in Deutschland und Österreich weiter vorantreiben.“