CooperVision: „FORCE Student of the Year 2018“

Student des Jahres gekührt

Das sechste FORCE (Future Ocular Research Creativity Event) Finale fand am 12. Mai 2018 im Center of Innovation von CooperVision in Budapest statt. In diesem Jahr traten erstmals auch Teams aus Indien und Israel im Finale an. Mit 11 teilnehmenden Ländern war das Finale 2018 das bisher größte in der FORCE-Geschichte.

FORCE ist ein jährlicher Wettbewerb im Bereich der Kontaktlinsen, bei dem die besten Studenten von Hochschulen und Universitäten gegeneinander antreten. Die Studierenden sind eingeladen, ein Forschungsprojekt zu einem Kontaktlinsenbezogenen Thema ihrer Wahl durchzuführen und ihre Ergebnisse zu präsentieren.

In diesem Jahr stammen die EMEA-Gewinner, Laura Valencia und Pablo Arlanzón von der Universität de Valladolid, aus Spanien. Das von Dr. Alberto López und Cristina Arroyo betreute Projekt untersucht Symptome, Sehfunktionen und klinische Anzeichen des Computer Vision Syndroms beim Tragen von Biofinity Energys Kontaktlinsen im Vergleich zu Biofinity Kontaktlinsen.

Ludivine Willmann vom Institut Supérieur d'Optique (ISO) Nantes in Frankreich, belegte den zweiten Platz für ihre Studie über die Blinkrate und den Sehkomfort bei Aktivitäten am Bildschirm, zwischen Kontaktlinsenträger von Hydrogel- und Silikonhydrogel-Kontaktlinsen. Nicole Tamagnini von der Università degli Studi di Firenze, Italien, erzielte den dritten Platz für ihre Forschung zur Bildqualität der peripheren Netzhaut nach der myopischen Verschiebung.

Bewertet wurden die Projekte von einer hochkarätigen Jury bestehend aus Spezialisten im Bereich Optometrie und Contactologie: Pascale Dauthuile (Präsidentin der Association Française des Experts en Lentilles de Contact, Frankreich), Elena García Rubio (Instituto Nacional de Optometria, Madrid, Spanien) und Dr. Eef van der Worp (Eye-Contact-Lens, Amsterdam, Niederlande) sowie Professor James Wolffsohn (Aston University, UK).

Die Teilnehmer im Finale, wurden gebeten, ihre Studien vorzustellen .Bei der Preisverleihung sagte Professor Wolffsohn im Namen der Jury: „Das Niveau des diesjährigen Finales ist sehr hoch und die Entscheidung viel dadurch sehr schwer.“. Das Siegerteam war ein "gut geübter Doppelschlag", der die Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie in einer klaren Präsentation präsentierte und Fragen effektiv beantwortete.

Weitere Informationen über das FORCE stehen bereit auf http://www.coopervisionforce.com