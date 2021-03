CooperVision: Globale Partnerschaft mit Plastic Bank

Engagement für Nachhaltigkeit erweitert

CooperVision schließt eine zukunftsweisende Partnerschaft mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank und baut damit seinen Einsatz für den Umweltschutz in besonderem Maße aus. Plastik Bank etabliert ethische Recycling-Ökosysteme in Küstenregionen und bereitet gesammelten Plastikmüll zur Rückführung in die globale Lieferkette wieder auf.

Alle, die Kunststoffabfälle für das Recycling durch Plastic Bank sammeln, erhalten hierfür eine Prämienzahlung. Diese wird für viele Familien zu einem hilfreichen Beitrag, um den Lebensunterhalt, die Schulausbildung oder eine Krankenversicherung zu finanzieren.

Für die USA – das erste Land, in dem mit der neuen Partnerschaft begonnen wird - hat sich CooperVision verpflichtet, die Kosten für das Sammeln, Recycling und die Wiederverwertung anteilig der Abfallmenge zu übernehmen, die dem Gewicht des Kunststoffs aller im Land verkauften Clariti 1 Day Eintageskontaktlinsen und ihrer Verpackung entspricht. Diese Initiative macht die Einmalkontaktlinse weltweit zur ersten Kontaktlinse mit einer kunststoffneutralen Ökobilanz. CooperVision plant, entsprechende Programme im Laufe dieses Jahres auch in weiteren Ländern zu implementieren.

„Unser Engagement zum Schutz unserer Erde hat in der Unternehmenskultur von CooperVision eine zentrale Bedeutung eingenommen. Im Laufe der letzten Jahre konnten wir unsere Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe erfolgreich nachhaltig gestalten. Dabei haben wir uns besonders auf die Bereiche konzentriert, in denen wir die größten Effekte erzielen konnten“, so Simon Seshadri, Senior Vice President of Global Marketing bei CooperVision. „Kunststoff spielt eine entscheidende Rolle bei der hygienischen Lieferung und dem sterilen Schutz unserer Kontaktlinsen, und wie mit diesem Kunststoff umgegangen wird, ist für uns sehr wichtig. Unsere Partnerschaft mit Plastic Bank bietet neue Möglichkeiten, unsere Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit weiter auszubauen und damit auch im Engagement für unsere stationären Partner und die Kontaktlinsenträger einen neuen innovativen Akzent zu setzen.“

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei CooperVision finden Interessierte auf www.coopervision.de/Nachhaltigkeit