CooperVision: Globale Schirmherrschaft angetreten

Unterstützung der Agentur zur Verhütung von Blindheit

CooperVision wird globaler Schirmherr der Internationalen Agentur zur Verhütung von Blindheit (IAPB – International Agency for the Prevention of Blindness). Das Unternehmen wird gemeinsam mit anderen Marktführern wie Allergan, Bayer, Novartis und Standard Chartered Bank die IAPB auf höchster Ebene dabei unterstützen, einen allgemeinen Zugang zu Augengesundheit zu ermöglichen.

Im Zuge der Partnerschaft werden CooperVision und IAPB zudem zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die zunehmende Verbreitung und Schwere der Myopie bei Kindern weltweit zu erhöhen und um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. In einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Bericht aus dem Jahr 2015 heißt es: „Myopie und starke Myopie nehmen weltweit in alarmierendem Maße zu, womit ein erheblicher Anstieg der Risiken für Sehbehinderungen durch die mit starker Myopie verbundenen pathologischen Bedingungen einhergeht.“

„CooperVision setzt sich seit Langem für die Behandlung weit verbreiteter Refraktionsprobleme wie Astigmatismus und Presbyopie ein. In jüngster Zeit haben wir zudem weitaus größere Herausforderungen ins Visier genommen, wie Myopie im Kindesalter. Hierbei geht es nicht nur um die Korrektur der Myopie, sondern auch darum, deren Fortschreiten zu verlangsamen“, sagte Daniel G. McBride, Präsident, CooperVision. „Doch trotz der beachtlichen Fortschritte, die wir erzielen, kann kein Unternehmen dies allein bewältigen. Wir sind zuversichtlich, mit unserer neuen Partnerschaft mit der IAPB für Millionen von Kindern, Erwachsenen und Familien auf der ganzen Welt viel erreichen zu können.“

„Die IAPB freut sich über die Möglichkeit, gemeinsam mit CooperVision nachhaltige und dauerhafte Veränderungen bei der Augengesundheit bewirken zu können, einschließlich Maßnahmen gegen die erhebliche weltweite Zunahme der Myopie“, so Peter Holland, Chief Executive, IAPB. „Die Führung, Erfahrung und Innovation unserer Förderer lassen immer wieder neue Ansätze, Modelle und Partnerschaften entstehen, um so eine stärkere Wirkung für die Allgemeinheit sowie für Einzelne zu erzielen. Indem wir zusammenarbeiten, erhöhen wir unsere Möglichkeiten exponentiell, uns über Sehbehinderungsprobleme auszutauschen und diese zu überwinden.“