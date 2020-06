Coopervision: Kampagne für den erfolgreichen Neustart nach Corona

"Cashback"/Geld-zurück-Aktion und weitere verkaufsfördernde Maßnahmen für stationäre Partner

„Der Augenblick, wenn niemand die Augen Ihrer Kunden besser versteht als Sie.“ Unter dieser Überschrift startet der Kontaktlinsenhersteller Coopervision mit einer breit angelegten Kampagne in das dritte Quartal 2020 und unterstützt damit seine Fachhandelspartner beim Start in die Post-Corona-Normalität und zurück in die Zukunft des Kontaktlinsengeschäftes. Neu entwickelte Marketinginstrumente, die das Corona-bedingt veränderte Konsumverhalten mit erhöhten Online-Käufen berücksichtigen und darauf eingehen, sollen zusammen mit Aktionspaketen das Kontaktlinsengeschäft und die Kundenbindung nach der Krise unterstützen.

Die Kampagne spricht sowohl den Fachhandel als auch den Endverbraucher an. So profitiert der stationäre Partner im Aktionszeitraum von „außerordentlich attraktiven Einkaufskonditionen“, besonderer Verkaufsförderung durch unterschiedliche Materialien zur gezielten Kundenansprache und einer weiteren Neuerung:

„Cashback“ heißt es für den Kontaktlinsenträger in einer Geld-zurück-Aktion, mit der der Fachhandel seinen Kunden im Rahmen der Coopervision-Kampagne einen besonderen Kaufanreiz bieten kann. Für Einkäufe, die zwischen dem 01. Juli und 16. Oktober 2020 getätigt werden, gibt es Geld zurück. Die Aktion gilt für alle Coopervision Monats- und Einmalkontaktlinsen – je nach Sortiment des Augenoptikers als Marken-, Hausmarken- oder exklusivem Eigenmarkenprodukt –, und für den Kauf von mindestens zwei Packungen des gleichen Produkts in der 3er-, 6er-, 30er- oder 90er-Box.

Auf der Basis einer definierten Staffelung erhält der Kontaktlinsenkunde nach Vorlage des Kaufbelegs bis zu 40 € (in der Schweiz bis zu 40 CHF) zurück. Über die genauen Staffelungen, Teilnahmebedingungen und den Ablauf informiert ein Kundenflyer, der dem Fachhandel zur Auslage am Point of Sale zur Verfügung gestellt wird. Details erfährt man auf www.coopervision.de/cashback.

Um den stationären Handel darüber hinaus online bei der Akquise zu unterstützen und eine breite Öffentlichkeit für die Kampagne zu gewinnen, sind Werbeaktionen auf verschiedenen digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen vorgesehen. Für den Point of Sale gibt es neben dem detaillierten Informationsflyer aufmerksamkeitsstarke Poster und Sticker für das Schaufenster, die die Kampagne anteasern und den Endkunden zur Teilnahme einladen.