CooperVision: Kundenzufriedenheit

Umfrage läuft noch bis zum 7. Mai 2021

Noch bis zum 7. Mai läuft eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit bei CooperVision. Kunden haben die Möglichkeit, über die Website des Unternehmens Feedback zu Leistungen und Produkten abzugeben.

„Wir haben vor einer Woche damit begonnen die Kundenzufriedenheit und die Kundenbedürfnisse abzufragen und bereits zahlreiche Rückmeldungen erhalten, aber es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr werden“, bittet Silke Böhm, Head of Customer Service bei CooperVision DACH, um Unterstützung. „Uns ist die Nähe zu unseren Kunden sehr wichtig, gerade auch in Zeiten, in denen die Pandemie uns immer noch alle fest im Griff hat und unsere Tagesordnung diktiert“, ergänzt sie. Umso wichtiger sei es, regelmäßig den Status Quo bei den Partner des augenoptischen Handels abzufragen, um Bedürfnisse, Erwartungshaltungen und Wünsche besser zu verstehen und wertvolle Hinweise zu angebotenen Dienstleistungen einzuholen. „Unser Ziel ist es, unsere KundenInnen zu begeistern und sie bei der erfolgreichen Gestaltung ihres Geschäfts zu unterstützen. Und nur wenn uns das gelingt, können wir in der Zusammenarbeit besser werden. Daher hoffen wir auch auf offenes und ehrliches Feedback“, so Silke Böhm abschließend.

Kunden gelangen über den Link www.coopervision.de/umfrage zum Online-Fragenbogen.