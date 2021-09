CooperVision: Kundenzufriedenheitsumfrage gestartet

Bei Teilnahme gehen 10 € an die Spendenaktion „Handwerk hilft“

Vom 7. bis 21. September 2021 bittet der Kontaktlinsenhersteller CooperVision per Online-Umfrage um die Meinung seiner stationären Fachpartner. „Bereits bei unserer letzten Umfrage im April haben viele unserer Kunden und Kundinnen teilgenommen, was uns sehr gefreut hat. Schön wäre es, wenn wir auch dieses Mal ein ähnliches Ergebnis erzielen würden“, sagt Silke Böhm, Head of Customer Service DACH bei CooperVision.

Die regelmäßige Befragung des stationären Fachhandels sei wichtig, um Leistungen und Produkte für die Zukunft optimieren zu können. Um zur Teilnahme zu motivieren, habe sich das Unternehmen daher etwas Besonderes überlegt. „Für jede Teilnahme spenden wir zehn Euro an die Spendenaktion „Handwerk hilft!“ des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZDH. Diese unterstützt Betriebe, die von der Flutkatastrophe schwer betroffen sind“, so Böhm.

Teilnahme und weitere Informationen unter www.coopervision.de/umfrage.