CooperVision: Live-Webinare

Vielfältiges Angebot startet in die erste Runde

In Kürze startet CooperVision mit einem vielfältigen Angebot an Live-Webinaren in die erste Runde. Im Fokus: ein breites Spektrum an aktuellen, praxisrelevanten Themen rund um die Kontaktlinse. Die erfahrenen Referenten teilen ihr Wissen in kurzen, interaktiven Webinaren, die sich an Fachleute aus der Augenoptik und Optometrie sowie Kontaktlinsenspezialisten richten. Ab der zweiten April-Hälfte werden die ersten Termine auf der CooperVision Website unter coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/weiterbildung bekanntgegeben. Von dort können Interessierte auch direkt zur Learning Academy gelangen.

„Unsere Live-Webinare sind sowohl für KontaktlinseneinsteigerInnen, erfahrene KontaktlinsenanpasserInnen als auch für GeschäftspartnerInnen, die Ihr Kontaktlinsengeschäft weiter ausbauen möchten, konzipiert. Um den Wünschen und Erwartungen unserer KundenInnen bestmöglich zu entsprechen, haben wir im Vorfeld den stationären Fachhandel befragt. Das hat uns geholfen herauszufinden, was unseren Kundenstamm wirklich interessiert und unser Angebot noch besser auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen auszurichten“, sagt Petra Zapsky, Head of Professional Service DACH bei CooperVision.

Man freue sich, zukünftig interaktive Webinare abhalten und dadurch die Kundenbindung zum stationären Handel nachhaltig und langfristig festigen zu können. „Für CooperVision ist das zusätzliche Angebot an Live-Seminaren die perfekte Ergänzung zu den vielen E-Learnings und aufgezeichneten Schulungsvideos auf unserer Online-Plattform. Die Inhalte ermöglichen, sich auch in Zeiten von Corona bequem und sicher von zu Hause aus weiterzubilden“, ergänzt Zapsky.