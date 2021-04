CooperVision: Mit Cashback-Aktion in den Frühling

Verbraucheraktion erstattet Kunden das Geld zurück

CooperVision startet mit einer Cashback-Aktion für sein Einmalkontaktlinsen-Produktprogramm, den CooperVision Singles, in den Frühling. Mit der Aktion will CooperVision den augenoptischen Fachhandel beim Verkauf von Tageslinsen an Kontaktlinsenträger unterstützen. Seit dem 7. April erhalten diese beim Kauf von CooperVision Singles in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zu 40 Euro/CHF zurückerstattet. Die stationären Partner profitieren im Aktionszeitraum darüber hinaus von attraktiven Einkaufskonditionen und Social-Media-Vorlagen zur eigenen Kundenansprache.

Auch in Zeiten der Pandemie und der fortgesetzten Einschränkungen bleiben die Jahreszeiten beständig. Nach einem „Lockdown-Winter“ kündigt sich nun der Frühling an. Menschen zieht es nach der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt ins Freie, wenn die Tage länger und die Abende lauer werden. Man treibt Sport an der frischen Luft oder plant den Kurztrip über das verlängerte Wochenende, soweit dies im Rahmen der aktuellen Corona-Regeln erlaubt ist. Aber nicht für jeden verläuft der Ausflug in die Natur unbeschwert, können doch herumfliegende Gräser und Pollen trotz Mundnasenschutz zu tränenden und juckenden Augen führen. Diese Themen sollte der stationäre Fachhandel, laut Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH bei CooperVision, gezielt in seine Kundenkommunikation zum Frühlingsauftakt einbinden. „Gerade die jetzige Jahreszeit bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Themen, um den Kundenstamm gezielt auf das Tragen von Einmalkontaktlinsen anzusprechen“, so der Marketingverantwortliche. „Unsere Cashback-Aktion, die sogar noch weit über den Frühling hinaus gültig ist, kann darüber hinaus ein Anlass sein, Kunden darauf hinzuweisen, dass Fachgeschäfte in der Pandemie geöffnet haben und Kontaktlinsenanpassungen möglich sind“, so Kuzio.

Über die genauen Teilnahmebedingungen und den Ablauf informiert das Unternehmen unter www.coopervision.de/cashback. Details erfährt der stationäre Fachhandel auch unter www.coopervision.de/fruehlingsaktion.