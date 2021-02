CooperVision: Neue Quartalskampagne

„What the fog“- Kampagne gelauncht

CooperVision hat zum 1. Februar 2021 eine neue, aufmerksamkeitsstarke und emotionale Quartalskampagne unter dem Slogan „What the fog“ gelauncht. Die Botschaft: „Ganz klar: Kontaktlinsen beschlagen nicht!“

83 % der Brillenträger in der DACH-Region stimmen zu, dass das Tragen einer Maske ihnen Probleme bereitet. 87 % der Brillenträger interessieren sich für eine Lösung, die das Beschlagen der Brille beim Tragen einer Maske verhindert. Jeder dritte Brillenträger interessiert sich für Kontaktlinsen als Lösung für das Beschlagen der Brille beim Tragen einer Maske. So lauten die Ergebnisse einer von CooperVision in Auftrag gegebenen Covid-19-Befragung im September 2020*.

Mit der „What the fog!“-Kampagne sollen nun in erster Linie potenzielle Kontaktlinsen-Neuträger über Social-Media-Postings adressiert und überzeugt werden, Kontaktlinsen als Alternative zur Brille auszuprobieren. Für die Social-Media-Kampagne nutzt das Unternehmen die Hashtags #whatthefog und #antifog. Auf der anderen Seite soll auch dem stationären Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz über eine Vielzahl an kampagnenbegleitenden POS-Materialien die Möglichkeit gegeben werden, potenzielle Neuverwender auf die Kontaktlinse als sichere und flexible Lösung für beschlagene Brillengläser anzusprechen.

Zu den Vertriebsmaterialien zählen unter anderem Poster, Endkundenflyer, Aufsteller, Key Visuals und Anti-Beschlagtücher als Give-Away. Zusätzlich bekommt der interessierte Optiker verschiedene digitale Text- und Bildvorlagen für seinen eigenen Social-Media- und Web-Auftritt geliefert. Auch Vorlagen für Direct Mailings gehören zum Angebotspaket.

Bei Interesse können sich Augenoptiker die Materialien über das CooperVision Extranet herunterladen oder über den jeweiligen CooperVision-Gebietsleiter anfordern.