CooperVision: Neues Führungsteam

Frischer Wind um Frank Hauerken

Unter der Leitung von Geschäftsführer Frank Hauerken zeichnet ein neu formiertes Führungsteam für die Geschicke von CooperVision Deutschland, Österreich, Schweiz verantwortlich. Hauerken leitet seit Juni 2016 die Geschäfte und stellte sich für die D-A-CH Organisation ein neues Team mit kompetenten, erfahrenen und überwiegend aus der Industrie stammenden Führungsmitarbeitern zusammen.

Neben Andreas Sudrow, seit Januar 2013 Customer Service Manager und Uwe Ebling, seit April 2016 Human Resources Manager des D-A-CH Teams, konnte man Petra Zapsky im Oktober 2016 als Head Professional Service gewinnen. Zapsky ist staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikmeisterin, sowie Master of Science in Clinical Optometrie, verfügt über ein umfangreiches Fachwissen und Erfahrung im Bereich der Kontaktoptik und blickt auf eine langjährige Karriere in der Kontaktlinsenbranche zurück.

Seit Januar dieses Jahres weiter an Bord sind Johannes Zupfer, Head of Sales und Jérôme Kuzio, Head of Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Zupfer ist staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister und verfügt mit mehr als 10 Jahren Vertriebserfahrung u.a. als National Sales Manager und Head Key Account Internet über eine langjährige Erfahrung im augenoptischen Markt.

Kuzio hat internationale Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt internationales Marketing studiert und mit einem Doppeldiplom abgeschlossen. Er blickt auf eine ebenfalls langjährige Branchenerfahrung in der Augenoptik zurück, in der er in unterschiedlichen Funktionen im Marketing- und Vertriebsbereich, sowohl im Handel als auch der Industrie tätig war.

Mit Toni Müller als Head of Finance and Controlling, ist das Führungsteam seit Februar 2017 um Hauerken komplettiert.

Durch konsequente Kundenorientierung und Produktqualität konnte CooperVision in den letzten Jahren kontinuierlich seine Marktstellung ausbauen. CooperVision will durch diese kompetente Personalverstärkung weiterhin den Kunden in den Mittelpunkt stellen.