Coopervision: Neues Kundenmanagement-Tool

Kürzlich eingeführter Direktversand-Service für Augenoptiker wird ergänzt

Der zur Corona-Zeit neu eingeführte Direktversand Coopervision Direct wird um das Kundenmanagement-Tool Coopervision Direct Xtra erweitert. Während sich der bereits eingeführte Service um den Versand von Einmalbestellungen an den Endkunden kümmert, ist die neue Supportergänzung Coopervision Direct Xtra ein vom Augenoptiker selbst zu bedienendes Kundenmanagement-Tool.

Hierin können Augenoptiker alle Kundendaten speichern, pflegen und gleichzeitig die direkten Kontaktlinsenlieferungen kundenbezogen ein Jahr im Voraus abonnieren und terminieren, sowohl zur Lieferung in regelmäßigen Intervallen als auch zu individuellen Wunschterminen. Der Augenoptiker erhält über das Management-Tool jederzeit Einblick in die kundenbezogene Bestellhistorie, ein Automatismus erinnert ihn rechtzeitig an den bevorstehenden Ablauf eines Kontaktlinsen-Abos, dessen Verlängerung er nun mit seinem Kunden besprechen kann. Gleichzeitig wird auch der jährliche Kontrolltermin in Erinnerung gerufen.

Das bereits eingeführte Coopervision Direct und Coopervision Direct Xtra sollen als Service-Angebote auch nach der Coronavirus-Pandemie für alle Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein. Wer Details zum Lieferservice und den Funktionen des Kundenmanagements wünscht, könne sich jan seinen Coopervision Gebietsleiter wenden.

Hintergrund: Coopervision Direct ermöglicht es dem stationären Augenoptiker, bei Coopervision Kontaktlinsen zur direkten Lieferung an seine Endkunden zu bestellen. Hierzu nimmt der Augenoptiker von seinem Kunden die Bestellung persönlich, telefonisch oder als E-Mail entgegen und löst die Bestellung selbst über den Coopervision Webshop aus oder gibt diese an Coopervision weiter. Der Kontaktlinsenanbieter übernimmt daraufhin die gesamte Versandabwicklung an die gewünschte Kundenanschrift, bis vorerst zum 30. Juni 2020 als weitere Unterstützungsmaßnahme versandkostenfrei.