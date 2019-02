CooperVision: Online-Kampagne gestartet

Media-Offensive für Neuträger von Clariti 1 Day

Am 1. Februar 2019 gab das Unternehmen das Startsignal für seine große Fachhandelskampagne rund um Clariti 1 Day. Die Eintageskontaktlinse von CooperVision bringt mit einem Paket an attraktiven Angeboten, Werbemitteln und Informationsmaterialien überzeugende Verkaufsargumente, frischen Schwung und beste Aussichten in den augenoptischen Vorfrühling.

Mit der aktuellen Kampagne will CooperVision alle Vorteile einer Eintageskontaktlinse in den Vordergrund stellen: Unkompliziertheit in Verbindung mit einem hohen Maß an Sicherheit , hohe Sehqualität, einfaches Handling, Tragekomfort, ein gutes Preis-/Leistungs-verhältnis und nicht zuletzt zuverlässige Beratungskompetenz durch ein Netz qualifizierter Augenoptiker. Diese können zwischen Marke, Hausmarke und Private Label wählen und im Rahmen der Kampagne von besonderen Aktionsangeboten profitieren.

Nicht zuletzt setzt CooperVision auf die direkte und zeitgemäße Verbraucheransprache im Internet. Mit der Clariti 1 Day Kampagne startet CooperVision eine Online-Gutschein-Aktion, um den Verbraucher aus dem Netz in den stationären Handel zu führen. Im Internet wird die Zielgruppe mit emotionalen Bildern angesprochen und bildlich wird die tägliche Routine der Gesundheit des Verbrauchers um das Kontaktlinsentragen erweitert. Dazu spielt CooperVision produktspezifische Inhalte zur Clariti 1 Day im Internet aus und schaltet unterstützend Online-Werbung, um Verbraucher auf die Vorteile von Kontaktlinsen aufmerksam zu machen. Über eine eigens erstellte Webseite (http://www.coopervision.de/clariti-one-day) können interessierte Kontaktlinsen-Neuträger einen Testlinsen-Gutschein herunterladen und mit Hilfe der Kontaktlinsenspezialisten-Suche den Augenoptiker bzw. Kontaktlinsenanpasser ihres Vertrauens ausfindig machen.

Die Kampagne wird durch Influencer und zusätzlich durch Online-Marketingmaßnahmen, wie z. B. Social-Media-Anzeigen unterstützt, über die CooperVision auf die Online-Gutschein-Aktion, sowie die Vorteile der Clariti 1 Day Eintageskontaktlinsen aufmerksam macht.