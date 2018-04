CooperVision: Parameter der My Day toric erweitert

Pluswerte ergänzt

CooperVision hat die Parameter der My Day toric um die Pluswerte erweitert. Die Eintageskontaktlinse ist jetzt in den sphärischen Wert von -10,00 bis +6,00 dpt verfügbar, in vier verschiedenen Zylinderstärken und bis zu zehn Achsen. Mit den zusätzlichen Pluswerten können nun noch mehr Kunden mit Astigmatismus von den leistungsstarken MyDay toric Singles profitieren.

Ab sofort sind MyDay toric in folgenden Parametern verfügbar:

• -10,00 bis -6,00 dpt (0,50 dpt Abstufung)

• -6,00 dpt bis Plan (0,25 dpt Abstufung)

• +0,50 bis +6,00 dpt (0,50 dpt Abstufung)

Mit Zylinder -0,75/ -1,25 / -1,75 in den Achswerten 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° und 180° sowie im Zylinder -2,25 mit den Achslagen 10°, 20°, 90°, 160°, 170° und 180°.

MyDay toric hat eine Basiskurve von 8,60 mm und einen Durchmesser von 14,50 mm.