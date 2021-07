CooperVision: Mehr Parameter für torische Tageslinse

Erweiterter Parameterbereich und alle Achslagen für mehr Optionen bei der Anpassung

Die gestiegene Nachfrage nach einer breiteren Versorgung bei einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) hat CooperVision veranlasst, die Parameter seiner MyDay toric Einmalkontaktlinsen deutlich zu erweitern. Die zusätzlichen Parameter sind ab Ende Juni 2021 erhältlich und erhöhen die Anzahl der Versorgungsoptionen mit der torischen Eintageskontaktlinse von 1.620 auf 2.580. Das entspricht einer Steigerung um fast 60%. Damit erhöht sich auch die Zahl der Kunden mit einem Astigmatismus, die versorgt werden können.

Der erweiterte Parameterbereich bietet Kontaktlinsenspezialisten ab sofort mehr Optionen bei der Anpassung und verfügt zudem über die größte Bandbreite an sphärischen Werten von -10.00 dpt bis +6.00 dpt. Für die drei häufigsten Zylinderstärken -0,75; -1,25 und -1,75 stehen ab sofort alle Achslagen von 10° bis 180° in 10° Abstufung zur Verfügung bei sphärischen Werten von plan bis -6,00 dpt (Abstufung 0,25). Zusätzlich sind ebenfalls für diese drei Zylinderstärken ab sofort die Plusstärken von +0,25 dpt bis +6,00 dpt in 0,25 dpt Abstufung erhältlich.

App unterstützt Anpasser bei der Kontaktlinsenberechnung

Mit der Erweiterung der Parameter für MyDay toric richtet CooperVision seinen Blick gezielt auf das wachsende Potenzial der torischen Linse und den Erfolg am Point-of-Sale. Für stationäre Partner gibt es mit der OptiExpert-App weitere Unterstützung bei der Kontaktlinsenberechnung. Die kostenlose, multi-funktionale App wurde von CooperVision entwickelt und ist darauf ausgelegt, Anpassprozesse wesentlich zu vereinfachen und zu verkürzen.

Petra Zapsky, Head Professional Service DACH bei CooperVision: „Torische Einmallinsen sind das am stärksten wachsende Kontaktlinsen-Segment. Um den Bedürfnissen und Anforderungen sowohl der Kontaktlinsenspezialisten und -spezialistinnen als auch der Verbraucher*innen zu entsprechen und mehr Optionen für die Versorgung von Menschen mit einem Astigmatismus anbieten zu können, haben wir den Parameterbereich entsprechend erweitert. Unsere Partneroptiker und -optikerinnen kennen bereits die Vorteile der Anpassung von MyDay toric Einmalkontaktlinsen. Mit der Markteinführung des vollen Spektrums an Achslagen können nun noch mehr Menschen mit Astigmatismus von der herausragenden stabilen, klaren Sehqualität profitieren.“