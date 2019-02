CooperVision: Produktionsstätte in Costa Rica ausgezeichnet

Prestigeträchtiges LEED Silver-Zertifikat erhalten

Die CooperVision-Produktionsstätte für Kontaktlinsen in Alajuela, Costa Rica, wurde für ihren umweltbewussten Aufbau und Betrieb mit dem prestigeträchtigen LEED Silver-Zertifikat ausgezeichnet.

In der über 9.300 Quadratmeter großen Anlage, die 2016 eröffnet wurde, werden CooperVisions beliebte Clariti-Ein-Tages-Silikonhydrogel-Linsen hergestellt. Die Anlage ist weltweit vermutlich die einzige Produktionsstätte für Kontaktlinsen, die mit LEED Silver ausgezeichnet wurde.

„Bei der LEED-Auszeichnung geht es um mehr als nur die Umsetzung nachhaltiger Praktiken. Die Auszeichnung steht für das Engagement, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und andere zu besserem Handeln zu bewegen“, so Mahesh Ramanujam, Präsident und CEO des USGBC. „Angesichts der besonderen Wichtigkeit des Klimaschutzes und der zentralen Rolle, die die Bauindustrie dabei spielt, übernimmt CooperVision mit der LEED-Auszeichnung seiner Produktionsstätte in Costa Rica eine Vorbildfunktion.“

Die CooperVision-Produktionsstätte hat in den LEED-Bewertungskategorien, wie beispielsweise Energie- und Wassereinsparungen, Transport, Abfallreduzierung und Komfort, hervorragend abgeschnitten und sich die Auszeichnung damit redlich verdient. Zusätzlich zu einer Reihe von Betriebseigenschaften, die bereits zur Eröffnung vorhanden waren, hat das Team in Costa Rica weiterhin daran gearbeitet, die nachhaltigen Praktiken für weitere Erfolge zu verbessern. Dazu gehören die Verwertung von Bioabfall als Kompost, die reduzierte Verwendung von heißem Wasser, die Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch und der Ausbau der LED-Beleuchtung.

„Unsere Bemühungen in Costa Rica wirken sich eindeutig positiv auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität unserer Mitarbeiter aus. Sie werden von gleichgesinnten Kunden geschätzt, die uns als Partner für ihre eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen betrachten. Natürlich ist so ein umweltfreundliches Gebäude eine gute Möglichkeit, der Gemeinschaft gegenüber unsere Umweltpraktiken zu verdeutlichen“, meinte Rolando Torres, Senior Vice President, America Manufacturing Operations bei CooperVision. „Die Auszeichnung mit LEED Silver zeugt vom unglaublichen Einsatz unserer Teams in Alajuela und der großen Anzahl von Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen, die uns unterstützt und ermutigt haben.“