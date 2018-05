CooperVision: Radeln für den guten Zweck

Führungskräfte von CooperVision DACH lösen ihr Versprechen ein

Im Rahmen der „World Sight Day Challenge 2017“ waren CooperVision Mitarbeiter in der ganzen Welt aufgerufen, zu spenden. Insgesamt konnte eine Spende in Höhe von 200.500 US-Dollar an die Organisation „Optometry Giving Sight“ überwiesen werden. Mit Kreativität und Engagement haben sich die Mitarbeiter von CooperVision DACH so gleich zwei sportliche Maßnahmen überlegt.

Neben einem ausgelassenen Tischkicker-Turnier, dessen Anmeldegebühren direkt auf das Spendenkonto der Organisation „Optometry Giving Sight“ überwiesen wurde, stellten sich die Führungskräfte einer weiteren Herausforderung. Für jeden zusätzlich Spendenbetrag in Höhe von 5,- Euro, würde das Management-Team einen Kilometer Fahrrad fahren. Durch Spenden seinen Vorgesetzten schwitzen sehen, kurbelte die Spendenfreude der Mitarbeiter weiter an.

Am 24. April 2018 war es soweit und das Team um Frank Hauerken radelte insgesamt eine Strecke von rund 200 km am Main entlang. Auch wenn für manchen Radfahrer die Strecke nur gemeinsam mit viel Zuspruch und Schokolade gemeistert werden konnte, so waren sich am Schluss alle einig: Um anderen Menschen zu einem besseren Sehvermögen zu verhelfen, würden sie auch noch mehr schwitzen.