CooperVision: Rekordsumme Optometry Giving Sight

Mitarbeiter sammeln 200.500 US-Dollar für Hilfsorganisation

Dank der besonders großzügigen Beteiligung der CooperVision Mitarbeiter weltweit, konnte CooperVision Inc. im Rahmen der „World Sight Day Challenge 2017“ eine Spende in Höhe von 200.500 US-Dollar an die Organisation „Optometry Giving Sight“ überweisen.

Bereits zum sechsten Mal in Folge organisierten CooperVision Mitarbeiter über mehrere Wochen Spendenaktionen. Gleichzeitig verpflichtete The Cooper Companies sich, den Gesamtbetrag der gesammelten Spenden zu verdoppeln.

Neben den weit verbreiteten Verkäufen von Armbändern unter der Marke CooperVision Fight for Sight gab es unter anderem einen „Fun Run“ über 10 km in Südafrika, ein Fußballspiel in Mexiko, ein 24-Stunden-Staffelrennen per Fahrrad in Großbritannien, eine Auktion in China, ein Kicker-Turnier in Costa Rica, Verlosungen und anonymer Spendenauktionen in den USA sowie eine Fiesta in Singapur. In Deutschland, Österreich und der Schweiz organisierte CooperVision DACH neben einem Tischkicker-Turnier, auch ein Fahrradrennen, bei dem alle Mitglieder des Management-Teams, die für jeden gespendeten Euro, in Kilometer fahren mussten.

„Bereits im sechsten Jahr in Folge haben Mitarbeitende von CooperVision und The Cooper Companies unter Beweis gestellt, wie sehr es ihnen am Herzen liegt, den Menschen in aller Welt zu einem besseren Sehvermögen zu verhelfen”, so Clive Miller, CEO von Optometry Giving Sight. „Man kann kaum ermessen, wie dankbar wir ihnen für ihre Zeit und hingebungsvolle Mitarbeit im Rahmen der World Sight Day Challenge 2017 sind.”

Insgesamt konnte CooperVision über die letzten Jahre bereits mehr als 2 Millionen US-Dollar an Optometry Giving Sight übergeben und ist somit Gold Sponsor.