CooperVision: Spenden für das Augenlicht

20.000 Euro für Retinoblastom-Forschung übergeben

Die KinderAugenKrebsStiftung (KAKS) widmet sich seit ihrer Gründung im Jahre 2009 der Vorsorge und Früherkennung von Augenerkrankungen und im Speziellen des Retinoblastoms. Entstanden aus einer privaten Initiative, kann die Stiftung heute auf weltweite Kontakte zu Augenärzten zurückgreifen, die für die Durchführung von Früherkennungsmaßnahmen gewonnen werden konnten. Nachweislich konnten dank Stiftungsarbeit bereits Tausende Retinoblastom-Erkrankungen bei Kindern erkannt und behandelt werden.

Zur KAKS pflegt CooperVision als Förderer bereits seit Stiftungsgründung einen engen Kontakt. Für die jüngste Spendenaktion wurden eigens Kontaktlinsen-Aktionsboxen gepackt, aus deren Verkaufserlös vom 1. August bis 31. Oktober 2019 jeweils 1,- Euro in den Spendentopf floss. Dank dieser Aktion und der Unterstützung durch den stationären Kontaktlinsenfachhandel konnte CooperVision am 26. November 2019 einen Spendenbetrag von 20.000 Euro an die Stiftung übergeben.

Der komplette Betrag fließt nun in die von der Stiftung initiierte Forschung im Bereich der CAR-T-Zellen-Therapie. Mit diesem Projekt hat die KAKS eines der vielversprechendsten Tumorforschungsfelder für den Bereich Retinoblastom erschlossen und hierfür eine der führenden Arbeitsgruppen gewinnen können, die auf CAR-T-Zell-Therapie spezialisiert ist und an der Charité in Berlin forscht. In diesem Projekt konnten laut Information der KAKS die genetisch programmierten Immunzellen (CAR-T-Zellen) die Tumorzellen so erfolgreich vernichten, dass im nächsten Schritt eine in vivo Studie in Tübingen gestartet wurde.

CooperVision fühlt sich der Forschungsarbeit zum Thema Augengesundheit seit jeher verpflichtet, sodass die Unterstützung der KinderAugenKrebsStiftung auch zukünftig ein vorrangiges Anliegen des Unternehmens sein wird. Weitere Aktionen hierzu sind bereits angedacht.