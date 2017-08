CooperVision übernimmt Procornea

Mehr Behandlungsmöglichkeiten für Myopie

CooperVision, Inc. hat den im niederländischen Eerbeek ansässigen Hersteller von Spezial-Kontaktlinsen, Procornea Nederland B.V., übernommen. Durch die Übernahme verbreitert sich das globale Augenpflege-Know-how von CooperVision. Die führende Orthokeratologie-Technologie DreamLite® von Procornea kommt hinzu, während der Zugang zu schnell wachsenden Märkten für die Myopie-Behandlung ausgeweitet wird.

„Durch die gemeinsame Arbeit an großen Herausforderungen der Myopie (Kurzsichtigkeit) und anderen Sehproblemen werden CooperVision und Procornea zweifellos einen noch größeren Einfluss darauf haben, das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verändern“, sagte Andrew Sedgwick, Executive Vice President des Bereichs Strategy & Business Development von CooperVision.

Procornea wird vorerst weiterhin als komplementärer Geschäftsbereich tätig sein und seine Niederlassungen und Marken beibehalten. Die Kunden werden mit ihren derzeitigen Ansprechpartnern weiter zusammenarbeiten.

Ben Wanders, ehemaliger CEO und Mitbegründer von Procornea, ist begeistert vom Bevorstehenden. „Die Übernahme von Procornea durch CooperVision ist für alle Beteiligten optimal, insbesondere für die Mitarbeiter und die Augenspezialisten. Die globalen Ressourcen und die Fachkompetenz von CooperVision werden in Kombination mit den fortschrittlichen Technologien und dem Erfolg an schnell wachsenden Märkten von Procornea dazu beitragen, originelle Produkte einer noch größeren Zahl von Kunden und Trägern zugänglich zu machen.“

Wanders wird auch in Zukunft Oculentis, die auf Intraokularlinsen spezialisierte Schwestergesellschaft leiten, die nicht Teil der Transaktion war und unabhängig bleibt.