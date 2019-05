CooperVision: Vorteil für die Kontaktlinse!

Umfassendes Premium-Paket vorgestellt

Mit „CooperVision Advantage ‒ Gemeinsam wachsen, heute, morgen und in Zukunft!“ hat der Kontaktlinsenhersteller ein umfassendes Paket aus wertvollen Marketinginstrumenten zusammengestellt, um im Team mit seinen Handelspartnern das Kontaktlinsengeschäft in der 1. Liga fest zu etablieren und zu einem langfristigen Erfolgsgaranten zu machen.

Das funktioniert mit einem umfangreichen Mix an Unterstützung, Schulung und Service rund um das Kontaktlinsengeschäft. Ob Kundenmanagement, Produkttraining, Digitalisierung oder Business Consulting: Das Advantage-Paket bietet den Partnern einzigartige Vorteile durch effektive Supportangebote auf persönlicher und digitaler Ebene. Das Konzept ist bewusst auf alle relevanten Zielgruppen ausgelegt und spricht den Augenoptiker, den Anpasser und den Augenarzt genauso an, wie den Geschäftsführer und den Einkäufer. Es vereint die persönliche Beratung in Marketingfragen, den vertriebstechnischen Support, die medizinische Unterweisung, Verkaufskampagnen und Aktionen sowie eine umfassende Auswahl an Werbemitteln und Videos zum Bestellen und zum Download. Hierfür wurde eigens eine Internetplattform geschaffen, das CooperVision Extranet, aufrufbar unter http://www.coopervision.de/extranet Die n.eue Plattform bietet dem stationären Handel Zugriff auf Videos, Abbildungen zu allen Produktfamilien und Pflegemitteln sowie Material zu aktuellen Kampagnen, die jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden können, um sie beispielsweise in die eigene Website zu integrieren oder Anzeigen zu gestalten. Anleitungsvideos zum Kontaktlinsenhandling und Aufklärungsspots zu unterschiedlichen Formen der Sehschwäche unterstützen die Kundenberatung am Point of Sale.

E-Learning ist angesagt, wenn es um die Weiterbildung des Fachpersonals geht. Dies geht ganz ohne Auswärtstermine und Fehlzeiten mit der digitalen CooperVision Learning Academy! In der Learning Academy wird neben der Vermittlung von Fachwissen über die Kontaktlinse auch eine argumentativ sichere und damit erfolgreiche Kundenansprache geschult. Digitale Hilfestellung gibt auch die etablierte und bewährte CooperVision OptiExpert-App mit Anpassempfehlungen und technischer Umrechnungsfunktion. Eine zeitgemäße Online-Präsenz offeriert der überarbeitete und mit mehr Details ausgestattete ECPLocator der CooperVision Website, über den der stationäre Partner gefunden und verlinkt werden kann. Alles in allem ist CooperVision Advantage ein umfangreiches Serviceangebot für den stationären Handel mit Alleinstellungsmerkmal.