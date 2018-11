Copenhagen Specs: Erstmalige Veranstaltung in Berlin

Erfolgreicher Start einer Brillenmesse

Am 20. und 21. Oktober 2018 fand zum ersten Mal die Copenhagen Specs in Berlin statt. Als Veranstaltungsort für diese Messe wurde die historische Arena Berlin in Alt-Treptow ausgewählt. 69 inspirierende Aussteller präsentierten den 907 Besuchern, aus 17 verschiedenen Ländern, mehr als 115 Marken. Gründer der Messe, Morten Gammelmark, sagte: „Es war ein langer und harter Weg, die Copenhagen Specs in Berlin zu realisieren. Deswegen freut es mich sehr, dass die Besucheranzahl unsere Schätzungen und Erwartungen übertroffen habt.“

Morten Gammelmark bemerkte außerdem: „Ich kann den ganzen Ausstellern/Brands gar nicht genug für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser ersten Messe danken. Ein herzliches Dankeschön gilt auch die Brillen-presse und Bloggers, die Artikel über die copenhagen specs in Berlin geschrieben/gepostet haben. Und natürlich möchte ich mich bei all den Besuchern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, um zu unserer Messe nach Berlin zu kommen. Wir hoffen, dass die Besucher, die Aussteller, die Presse und Bloggers eine tolle Zeit in der Hauptstadt hatten, und wir freuen uns schon darauf, Sie alle in 2019 und in den folgenden Jahren wieder hier begrüßen zu dürfen.“

Am 5. und 6. Oktober 2019 werden sich die Türen zur Messehalle der Copenhagen Specs in Berlin zum zweiten Mal und wieder am gleichen Veranstaltungsort, der Arena Berlin, öffnen.