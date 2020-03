Corona-Fall bei Zeiss in Oberkochen

Infizierte Mitarbeiterin und Kollegen in häuslicher Quarantäne

Eine Mitarbeiterin von Zeiss in Oberkochen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach ihrem Skiurlaub in Österreich habe sie Symptome gezeigt und sich auf Covid-19 testen lassen. Nach dem positiven Testergebnis habe sie ihren Arbeitgeber informiert. Wie die „Aalener Nachrichten“ am Mittwoch auf Nachfrage bei Zeiss erfahren hat, wurden bereits am Dienstag, nach Erhalt des Testergebnisses, Vorsichtsmaßnahmen durch das Unternehmen eingeleitet: Die Mitarbeiterin und ihr rund zehnköpfiges Team wurden gebeten, zuhause zu bleiben.