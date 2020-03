Corona-Krise: Liquiditätshilfen für kleinere und mittlere Betriebe

Die wichtigsten Infos

Bundesfinanzminister Scholz gab im Handelsblatt am 18. März bekannt, dass die Bundesregierung an einem Notfallfonds für Unternehmen arbeitet, der auch Klein- und Mittelbetrieben und ausdrücklich auch Solo-Selbständigen zur Verfügung stehen soll. Diese Fördermittel stellt der Bund über die Förderbank KfW bereit. Diese wird neben den bereits bestehenden Kreditformen ein eigenes Sonderprogramm auflegen, welches aber aus Beihilfegesichtspunkten noch von der EU –Kommission genehmigt werden muss. Ziel ist es Zugang zu zinsgünstigen Krediten zu verschaffen, in dem die KfW oder die Bürgschaftsbanken einen Teil des Risikos übernehmen. Damit den Unternehmen nicht das Geld ausgeht bevor langwierige Genehmigungsverfahren durch sind, eröffnet der Bund den Bürgschaftsbanken die Möglichkeit Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000,- EUR eigenständig und innerhalb von drei Tagen zu treffen.

Was Sie tun müssen um jetzt Liquiditätshilfen zu bekommen:

KfW-Mittel bekommen die Unternehmen über die Hausbank. Der erste Gang ist also auch in dieser Situation die Kontaktaufnahme zu Ihrer Hausbank. Auch in Corona-Zeiten ist von der Hausbank die Kreditwürdigkeit zu überprüfen, da verhindert werden muss, dass keine Unternehmen Unterstützungsgelder erhalten, die bereits vor bzw. völlig unabhängig von der Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Ihre Bank wird dann bei Ihnen Unterlagen anfordern – wie beispielsweise den letzten Jahresabschluss, die aktuelle BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) und Summen- und Saldenlisten sowie eine Kopie der letzten Einkommensteuererklärung oder Körperschaftsteuererklärung und eventuell auch des letzten Bescheides.

Zusätzlich benötigen die Banken eine Darstellung inwieweit Ihr Betrieb von der Corona-Krise betroffen ist.

Nachfolgend Fragen einer Hausbank aus einem aktuellen Fall:

Erwarten Sie finanzielle Auswirkungen?

wenn ja warum?

in welcher Höhe?

für welchen Zeitraum?

Haben Sie dadurch einen erhöhten Liquiditätsbedarf? Wie genau ist dieser prognostiziert (Liquiditätsplan)?

Wie stellen Sie sich die Rückzahlung vor: Ratenhöhe, Laufzeit, Beginn der Rückzahlung?

Was sind Ihre Hauptkunden? Sind diese direkt von der Corona-Krise betroffen?

Wie arbeitet Ihr Vertrieb? Gibt es Einschränkungen, z.B. Reisetätigkeit, Besuch von Messen o.ä.?

In wieweit unterhalten Sie Kundenbeziehungen in betroffene Regionen? http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Welche Vereinbarungen haben Sie dazu getroffen?

Gibt es alternative Lieferanten/Abnehmer?

Gibt es Einschränkungen bei der Buchung von Transporten Ihrer Waren?

Gibt es Bedingungen aus Verträgen, die berücksichtigt werden müssen (Mietverträge, Abnahmeverpflichtungen, Lieferverpflichtungen, Vertragsstrafen…)

Welche Auswirkung gibt es auf die Lagerhaltung bzw. Lagerdauer? Wie lange werden die Lagerbestände für eine normale Aufrechterhaltung der Produktion reichen?

Welche Gegenmaßnahmen haben Sie ergriffen?

Wie sind Sie versichert? (Können Sie höhere Gewalt geltend machen? Welche unmittelbaren und strategischen Folgen hat dies?)

Wie reagiert Ihr Personal?

Wie haben Sie die Vertretungsproblematik geregelt? Wer kann den Geschäftsbetrieb und die Zahlungen aufrechterhalten?

Haben Sie einen Notfallplan?“

Insolvenzantragspflicht

In der aktuellen Situation ist die reguläre 3-Wochen-Frist der Insolvenzordnung zur Insolvenzantragsfrist zu kurz bemessen. Laut Pressemitteilung soll die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.September 2020 ausgesetzt werden für Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise Insolvenz anmelden mussten und bei denen begründete Aussichten auf eine Sanierung bestehen. Hierzu werden wir Sie weiter informiert halten.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat ebenfalls eine telefonische Hotline eingerichtet:

Für Unternehmen 030-186151515 (Mo- Fr. 9-17 Uhr)

Für BürgerInnen: 030-186156187 (Mo-Fr. 9-17 Uhr)

Autorin: Stefanie Schumacher