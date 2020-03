Coronavirus: Übertragung durch Tränenflüssigkeit umstritten

Aktuelle Studie

Während Forscher sicher sind, dass sich das Coronavirus durch Schleim und Tröpfchen ausbreitet, die durch Husten oder Niesen ausgestoßen werden, ist es noch immer unklar, ob sich das Virus über andere Körperflüssigkeiten wie Tränenflüssigkeit im gleichen Maße verbreitet. Eine vor zwei Tagen veröffentlichte Studie, lässt hoffen. Denn sie bietet Beweise dafür, dass es unwahrscheinlich ist, dass infizierte Patienten Viren durch ihre Tränenflüssigkeit verbreiten. Jedoch mit einer wichtigen Einschränkung:

Keiner der Patienten, der an der Studie teilnahm, hatte eine Bindehautentzündung. Man geht derzeit davon aus, dass eine Bindehautentzündung eine eher seltenere Begleiterscheinung der COVID-19 Erkrankung ist und nur bei 1 bis 3 % der infizierten vorkomme.

Die Autoren der Studie kommen außerdem zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse in Verbindung mit der geringen Inzidenz von Bindehautentzündung bei infizierten Patienten darauf hindeuten, dass das Risiko einer Virusübertragung durch Tränen gering ist. Ihre Studie wurde am 25. März online in Ophthalmology, der Zeitschrift der American Academy of Ophthalmology, veröffentlicht. Leiter der Studie ist Rupesh Agrawal, MD, Singapur.

Silke Sage