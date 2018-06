DAO AG: Personelle Veränderungen

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender, neuer Vorstand, neue Prokuristen

Die Deutsche Augenoptik AG und frühere Mailshop GmbH befindet sich seit Gründung mehrheitlich im Aktienbesitz der Familie Fischer. Mitte April wurde Herr Prof. Dr. Roderich C. Thümmel zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt. Prof. Dr. Thümmel ist Managing Partner einer Stuttgarter Anwaltssozietät und Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Er ist Mitglied in Aufsichtsräten und Beiräten verschiedener Familienunternehmen und teilweise Vorsitzender der jeweiligen Aufsichtsorgane.

Dr. Klaus Wehmeyer, der die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden bisher innehielt, wird nicht mehr aktiv im Unternehmen tätig sein, bleibt aber nach wie vor wichtiger Anteilseigner.

Neuer, alleiniger Vorstand ist Stefan Rüdiger, der seit September 2017 im Unternehmen ist. Stefan Rüdiger ist vierfacher Familienvater und war für renommierte Unternehmen in der Optik als Geschäftsführer tätig. Er begann seine augenoptische Karriere 1991 mit einer Ausbildung zum Augenoptiker in Berlin und absolvierte später ein Studium als Dipl.-Augenoptiker/Optometrist (FH). Stefan Rüdiger kennt die täglichen Herausforderungen und Bedürfnisse der Augenoptiker sehr gut und wird den Erfolg der Deutschen Augenoptik AG und ihrer Kunden nachhaltig sichern und ausbauen.

Verena Burghardt, Dipl.-Betriebswirtin (FH) und Johannes Hoffmann, Dipl.-Ing. (FH) Augenoptik, sind als Prokuristen weiterhin im Unternehmen tätig. Verena Burghardt leitet das Ressort Finanzen & Personal und ist Geschäftsführerin der MailShop GmbH Immobilien. Johannes Hoffmann leitet das Produktmanagement Brillenglas, steuert wichtige Projekte und ist Geschäftsführer des tschechischen Tochterunternehmens Augenoptik Domažlice s.r.o.