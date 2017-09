DAO AG: Vorstand erweitert

Stefan Rüdiger neu im Team

Zum 1. September 2017 hat die Deutsche Augenoptik AG ihren Vorstand erweitert. Zu Verena Burghardt (Finanzen, Personal und Organisation) und Johannes Hoffmann (Produkte, Produktion und Logistik) kommt Stefan Rüdiger (Vertrieb und Marketing) neu hinzu.

Stefan Rüdiger hat in den letzten 15 Jahren als Diplom-Augenoptiker wertvolle Erfahrungen auf verschiedenen Stationen sammeln können. Zunächst an der augenoptischen Basis, dann im Instrumentengeschäft mit Augenärzten, im Brillenglasgroßhandel und als Geschäftsführer der deutschen Tochter eines großen internationalen Anbieters. Stefan Rüdiger: „Ich freue mich sehr, jetzt wieder in einem mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen aktiv sein zu können.“

Die Deutsche Augenoptik AG begrüßt die Verstärkung im Vorstand, denn sie ermöglicht es, den Weg in die Zukunft mit dem Unternehmensmotto „Schöner Optiken“ noch schneller und erfolgreicher zu gehen.