Das war die SILMO 2017

Zahlen sprechen für sich

Auf der SILMO waren 957 Aussteller, davon 78% internationale.

Die ausstellenden Firmen kamen aus insgesamt 42 Ländern.

Darunter waren 154 neue Firmen.

37.337 Besucher zählte die diesjährige SILMO in Paris.

Das sind 10,5% mehr Besucher als im Jahr 2016.

57,4% Besucher kamen aus 148 verschiedenen Ländern.

Damit sind es 12,9% mehr "Besucher-Länder" als im Vorjahr.

42,6% Besucher kamen aus Frankreich.

Auch hier gibt es ein Plus von 7,4% verglichen mit den französischen Besuchern in 2016.

2018 findet die SILMO Paris statt vom 28. September bis zum 1. Oktober!