DaTE: Termin für 19.-21. September bestätigt

Das Eyewear-Event geht in die 8. Auflage

Die DaTE-Organisatoren bestätigen die Termine für die Veranstaltung „Brille der Zukunft“ vom 19. bis 21. September in Florenz, Italien, in den Hallen der Stazione Leopolda. DaTE, die internationale Messe für Avantgarde-Brillen, wird im Herbst 2020 die erste wichtige Veranstaltung für die Brillenbranche sein und die erste Gelegenheit für Branchenfachleute nach der Pandemie, sich persönlich zu treffen. Eine aktualisierte Ausgabe mit einer vollständigen Aufstellung von Top-Unternehmen.

„Mit DaTE möchten wir eine starke, positive Botschaft an die gesamte Brillenbranche in Italien und im Ausland sowie an alle Interessierten senden“, sagte Giovanni Vitaloni, Präsident von DaTE. „Gemeinsam können wir die Zukunft unserer Branche erfolgreich neu starten und positiv steuern. Es war ein mutiger Schritt, unter den derzeit unsicheren Umständen ein so ehrgeiziges Projekt zu realisieren. Doch die ausstellenden Unternehmen glaubten an uns und teilten unser gemeinsames Ziel. Sie reagierten begeistert und verantwortungsbewusst auf unseren Aufruf. DaTE wird auch die ersten Schritte in Richtung einer Veränderung unternehmen, die immer notwendiger wird - um denjenigen, die sich mit Forschung, Experimenten und Innovation befassen, denjenigen mit einer kleinen, aber agilen Marktpräsenz die Möglichkeit zu bieten, das volle Gewicht ihres Beitrags zu erhalten“, schloss er.

Die Show, die deutlich kleiner sein wird als in den vergangenen Jahren, wurde von der ITA (Italian Trade Agency) besonders unterstützt, insbesondere für den digitalen Start der Show und für gehostete internationale Käufer sowie für Online-Marketing-Events.

Die Organisatoren werden den Ausstellern zur Seite stehen, die bereitwillig auf diese Gelegenheit für einen Relaunch setzen. Weitere Strategien sind in Planung. Für die Sicherheit von Ausstellern, Besuchern und allen Mitarbeitern wird natürlich alles in voller Übereinstimmung mit den Standards zur Verhinderung von Ansteckung durchgeführt.

Aktualisierungen und Neuigkeiten sind immer auf der Website dateyewear.com und in den sozialen Profilen der Veranstaltung verfügbar: www.instagram.com/dateyewear/ und https://it-it.facebook.com/DateEyewearOfficial/.