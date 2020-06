DBSV: Die Sieger des 18. Deutschen Hörfilmpreises stehen fest

Preisträgerinnen und Preisträger 2020 nahmen ihre Auszeichnung online entgegen

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hat die Gewinner des 18. Deutschen Hörfilmpreises 2020 bekannt gegeben. Nachdem die Gala im März Corona-bedingt abgesagt werden musste, gingen die ADele-Trophäen für die beste Audiodeskription (AD) per Post an die Teams. Zahlreiche Grußbotschaften, Laudationes und Danksagungen wurden für die Online-Verleihung aufgezeichnet.

Aus den Filmbeiträgen, einem Musicact von Thees Uhlmann und der Moderation von Steven Gätjen entstand die Online-Verleihung, die am 17. Juni auf www.deutscher-hoerfilmpreis.de ihre Premiere hatte und dort weiter abrufbar ist.

Die Preisträgerinnen und Preisträger:In der Kategorie Kino ging die Auszeichnung an das Drama „Crescendo #makemusicnotwar“. Teresa Harder hielt die Laudatio, Produzentin Dr. Alice Brauner von CCC Filmkunst nahm die ADele in Empfang. Per Videogruß dankten Regisseur Dror Zahavi, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy und Peter Simonischek sowie Anke Nicolai gemeinsam mit ihrem AD-Team.

Der sich zwischen virtueller und realer Welt bewegende Spielfilm „Play“ erhielt den Hörfilmpreis in der Kategorie TV. Die Laudatio übernahm Thees Uhlmann, der für die Preisverleihung das Lied „Danke für die Angst“ einspielte. Den Preis erhielt Bernd Benecke vom Bayerischen Rundfunk. Neben dem AD-Team um Roswitha Röding, Anke Nicolai und Frank Höhle kamen auch Sprecherin Katja Schild, Hauptdarstellerin Emma Bading und Vertreter des Filmproduktionsteams in der Danksagung zu Wort.

In der Kategorie Dokumentation ging die ADele an „For Sama“ von Filmemacherin Waad al-Kateab, die sich mit einer Grußbotschaft bei der Jury bedankte. Barbara Fickert von der Kinoblindgänger gGmbH sowie Sören Nehe und Jörn Witt von 48hearts productions freuten sich zusammen mit dem AD-Team, vertreten unter anderem durch Ralf Krämer, Nadja Schulz-Berlinghoff und Andreas Sparberg sowie Anna Ramskogler vom Human Rights Film Festival, über die Auszeichnung. Die Laudatio wurde von Bibiana Beglau verlesen.

Die SWR-Produktion „Der Krieg und ich“ konnte sich in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm durchsetzen. In seiner Laudatio betonte Robert Stadlober: „Gerade in einer Krise wie dieser stellen wir alle fest, wie wichtig für uns Kultur, Künste, die Beschäftigung mit Inhaltlichem ist. Und gerade das sollte für jede und jeden barrierefrei und möglichst allumfassend zugänglich sein.“ Den Preis nahmen Philip Klenk vom SWR und Jan Dürrschnabel vom AD-Team des SWR sowie die Sprecherin und Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller entgegen.

Bereits im Vorfeld war der diesjährige Sonderpreis der Jury für „Schindlers Liste“ bekanntgegeben worden, eingereicht von Universal Pictures Germany. Den Preis nahmen Paul Steinschulte, Geschäftsführer Universal Pictures Germany, und Martina Wiemers von der Deutschen Hörfilm gGmbH entgegen, die im Namen des AD-Teams eine Grußbotschaft sandte.

Zum Abschluss der Preisverleihung konnte sich, wie schon bei Ernie und Bert im Vorjahr, erneut ein Klassiker des Kinderfernsehens über die Auszeichnung des Publikumspreises freuen: „Die Sendung mit der Maus“, eingereicht von der WDR mediagroup. Preispate war der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel. Er betonte, wie wichtig ein gutes Hörfilmangebot vor allem auch für Kinder ist.

Die Beiträge und Statements stehen unter www.deutscher-hoerfilmpreis.de und auch auf Facebook zur Verfügung.