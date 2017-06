De Rigo / Chopard: Sondermodell „Precious“ präsentiert

Sonnenbrille für Filmfestival in Cannes kreiert

Das Filmfestival in Cannes ging in die 70. Ausgabe und Chopard feiert eine zwanzigjährige Zusammenarbeit mit dem glamourösesten Film-Event der Welt. Als Erinnerung an diesen doppelten Geburtstag haben De Rigo und das renommierte Schweizer Traditionshaus eine Sonnenbrille entworfen, die an die Luxus-Schmuckkollektion „Precious Chopard“ erinnert.

Die Schmuckbrille verkörpert mit einer Mischung aus Raffinesse, Glamour und Verführung die einzigartige Atmosphäre des Festivals perfekt. Die Metallringe, die die Gläser überlagern, sorgen für einen originellen Clip-on-Effekt. Die glänzenden und raffinierte Ringe aus 23-karätig vergoldetem Metall werden in der Ausführung Roségold durch transparente Kristalle und in der Ausführung Rotgold durch braune Kristalle aufgewertet.

Die grau oder braun getönten Gläser sind aus innovativem Polymer gefertigt. Dieses extrem leichte, flexible und robuste Material garantiert eine perfekte Sicht und einen optimalen Schutz. In einer perfekten Kombination aus Luxus und Exklusivität wird dieses außergewöhnliche Modell als Sonderausgabe in einem eleganten Schmucketui mit rot-goldenem, venezianischem Brokat geliefert und ist beim Augenoptiker und in den Chopard Boutiquen weltweit erhältlich.